Babadağ’da eski evler renklendi

DENIZLI'DE Babadağ Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (BASİAD) öncülüğünde Pamukkale Üniversitesi ve Babadağ Belediyesi tarafından 'Turizm Yolunda Babadağ' projesi hayata geçirildi. Projeyle ilçede turizm potansiyeli oluşturmak için 2 yıl önce 100 evin dış cepheleri, orijinaline uygun restore edilerek, farklı renklere boyandı. İlçenin girişindeki Mehmet Özer Caddesi'nde 100 evin boyanmasıyla cadde, rengarenk oldu. Gökkuşağını andıran cadde, özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi. Yeni evlenen çiftler, gelinlik ve damatlıkla doğal stüdyoya dönen caddeye gelip, rennkli evlerin önünde fotoğraf çektirmeye başladı.

HEPSİ BOYANACAK

Caddedeki tüm evlerin boyanacağını belirten Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "Evlerin boyanmasıyla cadde doğal stüdyoya dündü. Ciddi anlamda farklılık yaratıyor. Yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirmek için ilçemize geliyor. Bu çalışmayı biz devam ettirmek istiyoruz. Valilikle yapmak istediğimiz projeyle caddedeki tüm evleri restore ederek boyayacağız" dedi. Düğün fotoğrafı çektirmek için ilçeye gelen Burak- Güzide Köksal çifti, renkli evlere hayran kaldıklarını söyledi. Çiftlerin ve sünnet olan çocukların renkli evleri tercih ettiğini anlatan fotoğrafçı Serkan Ekiz ise "Renkli evlerin önünde fotoğraf çekmek çok keyifli" dedi.