Çocuklar havuzla tanıştı

HAVUZU SEVDILER

İZMIR'DE Narlıdere Kaymakamlığı, yaz boyunca çok özel bir projeye imza attı. Narlıdere ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Narlıdere Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli olarak hayata geçirilen "Narlıdere Çocukları Yüzüyor" projesi ile ilçenin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan 123 çocuk 2 aylık yaz tatilinde havuzda yüzme öğrendi.

SERVIS KAPIDAN ALDI

ÇOCUKLAR ilk defa suyla tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Her türlü mayo, kolluk gibi eşyalarında vakıf tarafından alındı. Çocuklar, 2 ay boyunca haftanın 4 günü evlerinden servisle alınıp Narlıdere Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na götürüldü. İlk defa havuza girdiğini söyleyen 13 yaşındaki Deniz Kuş, "Aldığımız eğitim sonrası kolluksuz yüzüyorum" diye konuştu.