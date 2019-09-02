Ege derbisi kimseye yaramadı

Süper Lig'de önceki gün Yukatel Denizlispor'u konuk edip bir penaltı atışından yararlanamayan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, kazanmaları gereken bir maçta bir puanla yetinmek zorunda kaldıkları için üzgündü. Tuna, "İlk iki haftada aldığımız mağlubiyetler sebebiyle kazanma arzumuz en üst düzeydi. Ne olursa olsun bugün kazanmalıydık. Sahanın en iyi oyuncusu Soner ile penaltıyı kaçırdık. Yaptığımız 33 ortayla golü bulamadık. Hem bizim hem taraftarımızın coşkusu kazanmaya yetmedi. Denizlispor'u kutlamak lazım ama kazanan tarafın biz olmamız gerekiyordu" diye konuştu.



YÜCEL İLDİZ'DEN GÖZTEPE TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Denizlispor'un hocası Yücel İldiz de İzmir'e ilk 2 haftanın moraliyle geldiklerini, rakiplerinin seyircisiyle kurduğu baskıyı bildiklerini söyledi. İldiz, "Göztepe biraz daha farklı oynadı. Sabırla oynamayı dediler. Penaltı ve 10 kişi kalmamız oyunu etkiledi. 10 kişi ile oynamak kolay değil. Bizim adımıza 3 maçta 7 puan. Kayıpsız geçsek daha iyi olacaktı. Göztepe taraftarının maçtan önce bana tezahüratta bulunması da çok güzeldi, kendileri teşekkür ederim" dedi.