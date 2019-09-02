Galiptir bu yolda puan kaybeden!

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FF 1. Lig'de sezonun ilk 2 haftasında Hatayspor ve Fatih Karagümrük'e yenilerek kötü bir başlangıca imza atan Altınordu, Akhisar deplasmanından golsüz berabere dönerek puanla tanıştı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Son dakikalarda ciddi pozisyonlar bulduk. Birini değerlendirsek hanemize 2 puan daha eklenecekti. Ancak 1 puanın da değerli olduğunu düşünüyorum"
dedi. Akhisarspor karşısında 11'de oynattığı 15 yaş, 7 ay, 11 günlük orta saha Burak İnce'nin tarihe geçtiğini hatırlatan Eroğlu, "Burak, TFF 1. Lig tarihinde ilk 11'de oynayan en genç oyuncu unvanını elde etti. 16 yaşındaki stoperimiz Ravil Tagir de yine 11'de görev yaptı. Oyuncunun yaşı değil sisteme bağlılığı önemli.
Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Burak ile Ravil'i Avrupa futboluna armağan edeceğiz. Belki iki gencimizi direkt oynatmam insanlara sürpriz olarak gelebilir ancak ben hep bu oyuncularla birlikteyim. Onların ne yaptıklarını nasıl çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Bu gidişle Türk futbolunda önemli yerlere geleceklerdir" ifadelerini kullandı.