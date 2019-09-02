Galiptir bu yolda puan kaybeden!

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de sezonun ilk 2 haftasında Hatayspor ve Fatih Karagümrük'e yenilerek kötü bir başlangıca imza atan Altınordu, Akhisar deplasmanından golsüz berabere dönerek puanla tanıştı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu,dedi. Akhisarspor karşısında 11'de oynattığı 15 yaş, 7 ay, 11 günlük orta saha Burak İnce'nin tarihe geçtiğini hatırlatan Eroğlu,Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Burak ile Ravil'i Avrupa futboluna armağan edeceğiz. Belki iki gencimizi direkt oynatmam insanlara sürpriz olarak gelebilir ancak ben hep bu oyuncularla birlikteyim. Onların ne yaptıklarını nasıl çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Bu gidişle Türk futbolunda önemli yerlere geleceklerdir" ifadelerini kullandı.