Lebip Timor: Dostluk kazandı

GÖZTEPE ile Yukatel Denizlispor'un puanları paylaştığı maçın skoru, temposu, kaçan penaltısı bir yana, maçta sergilenen dostluk görüntüleri ile kaldı akıllarımızda. İki takım taraftarlarının sergilediği bu görüntü, maçın önüne geçmişse, bu ortamı yaratanları biz de ayakta alkışlamalıyız. Bu maça çıkıncaya kadar puanı ve golü olmayan Göztepe adına büyük önem taşıyan maçın büyük bölümünde baskılı oynayan taraf ta Göztepe idi. Yeni transfer Soner Aydoğdu'nun başarılı futbolu beğeni toplarken kaçırdığı penaltının skoru belirlemesi bu oyuncunun şanssızlığı idi. Baskılı oynamasına rağmen, 'Çok mu iyi oynadı' sorusunun da karşılığı yok bende.

ALKIŞLAR İLDİZ'E...

Son bölümde rakip 10 kişi kaldıktan sonra maçı adeta tek kaleye dönüştürdüler ama bu defa da telaş futbolu başladı. Takımın formda olmadığı bir gerçek. Serdar, Eren, Halil, Yasin ve Deniz'in 3 maçtır gol atamamaları bunun en canlı örneği. Görünen köy kılavuz istemez. Müthiş bir taraftar desteğini görmezden geliyorlar. 12 kişi oynamanın fırsatlarını tepiyorlar. Yukatel Denizlispor'un, 2'de 2 yaparak bu maça çıkmış olması, elbette ki bir teknik adam başarısıdır. Yücel İldiz hocanın doğru takım tertibi ve oyun planları ile ligin yenisi bir takım, bir anda ligin gözdesi olmuşsa, her türlü övgü ve alkışı hak etmiştir. Göztepe karşısında kazandıkları 1 puan, çok değerli ve önemlidir. Özellikle takım 10 kişi kaldıktan sonra müthiş bir takım savunması ile 1 puanı koparmayı başardılar. H

HERKESE ÖRNEK OLSUN

Bir de tabii ki kaleci gerçeği var. 3 maçta kurtardığı 3 penaltı ile adeta bir penaltı canavarına dönüştü kaleci Adam Stockhowiak... 3 maçta 4 atıp, hiç yemeyen Denizlispor'un başarısında bu müthiş kaleci performansını da göz ardı edemeyiz. Oyunun son bölümünde Mehmet Akyüz'ün oyuna girmesi de bir teknik adam cesareti ve güvenidir. Zira 10 kişi ile yüklenen Göztepe karşısında Mehmet Akyüz ile sürpriz bir kontratak golü düşünmüştür Yücel İldiz hoca. Sonuçta, 3 maçta topladığı 7 puanla milli maç arasına huzurlu gidiyorlar. Aynı şeyi Göztepe için söylemek çok zor. Ne golleri var, ne de kazanılmış tek maçları. Kaybedenin olmadığı ama dostluğun kazandığı bir maç geride kaldı. Bu da herkese örnek olsun.