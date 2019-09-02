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Pamukkale’de ralli heyecanı tavan yaptı

Giriş Tarihi: 2.9.2019
Pamukkale’de ralli heyecanı tavan yaptı
DENIZLI Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen, 40 araç ve 80 sporcunun katıldığı Pamukkale Rallisi'nin başlangıcı yapıldı. Bu yıl ilki düzenlenen Pamukkale Rallisi, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda verilen sembolik start ile alkışlar eşliğinde yola çıkan sporcular ilk olarak 900 metrelik Akvadi seyirci özel etabını tamamlayıp ardından Pamukkale Kocaçukur Parkı yakınlarındaki toprak park alanı içerisindeki 1.1 Kilometrelik Pamukkale seyirci özel etabında tozunu dumana katarak bugünkü programı sonlandırdılar.
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Pamukkale’de ralli heyecanı tavan yaptı
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