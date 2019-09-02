Pınar Karşıyaka berabere kaldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, Belgrad'taki ikinci sınavda Mega Bemax ile 94-94 berabere kaldı. Sezonun ilk özel maçında aynı ülkede FMP Belgrad'a 84-78 yenilen Kaf-Kaf'ta ikinci sınavda yeni transferlerden Crocker 18, Onuralp 14, Morgan 13, Taylor ve ilk maçta oynamayan Triche 12, Nusret 8 sayı attı. Takımla Sırbistan'a götürülen Beşiktaş'tan ayrılan 27 yaşındaki pivot Dusan Cantekin de 2 sayı üretti. Karşıyaka, Büyükçekmece ve Galatasaray'la 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Göl Turnuvası'na katılacak.



ALTAY MORAL BULDU

SPOR Toto 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Balıkesirspor'u 1-0 yenen Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kendileri için kazanmanın her şeyden önemli olduğunu söyledi. Karafırtınalar, "Aslında geçtiğimiz 2 hafta da iyi oynadığımız maçları kazanamadık. Bizim için kazanmak her şeyden çok daha önemliydi. Bunu başardılar. 90 artıda gelmesi golün tamamen bütün takımın buna inanmasına bağlıyorum. Kulübede oturanın, taraftarımızın, yöneticimizin, bizim teknik heyet herkes golün geleceğini biliyordu ve attık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Karafırtınalar, milli takım arasına moralli girdiklerini, bundan sonra devamını getireceklerini sözlerine ekledi.