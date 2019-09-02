Üzümün yaşı da kurusu da şifa

TÜRKIYE'NIN üzüm ambarı olan Manisa'da hasat devam ederken bir yandan da kurutmalık üzümlerin serimleri devam ediyor. Hem yaşı hem kurusu şifa kaynağı olan ancak ülkemizde tüketimi istenen seviyelerde olmayan üzümün faydalarını anlatan diyetisyen Bengü Ünal, yaş ve kuru üzüm tüketiminin özellikle gebelerde etkisinin hem anne hem de bebek için çok fazla olduğunu söyledi.

FAYDA SAĞLIYOR

Hamileyken tüketilen besinlere çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Bengü Ünal, "Çünkü yediğiniz besinler yalnız sizi değil bebeğinizi de etkiler. Gebelikte üzüm tüketiminin bir çok faydası görülmektedir. Üzüm, potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko, karoten, karoten, kripto-ksantin gibi vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Hamileler, her gün 1 yemek kaşığı kuru üzüm ya da 12 adet yaş üzüm tüketerek kansızlıktan kaynaklanan semptomları azaltabilirler. Kuru üzümdeki demir ve kalsiyum bebeğin kemiklerini güçlendir. Ayrıca hamile kadınların yanı sıra çocuklar da zihin ve beden gelişimi için üzüm tüketmeli" dedi.