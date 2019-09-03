Altay’dan amatöre destek

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele edecek olan Bornova Yeşilova'ya genç oyuncularıyla destek verme kararı aldı. Yeşilova, yeni sezonda siyahbeyazlıların gençleri ile 'Altay-Yeşilova' adıyla mücadele edecek. Yetiştirici kimlikleriyle İzmir futbolunun iki köklü kulübü olan Altay ve Yeşilova yeni sezonda güç birliği yapacak. Altay, U-21 liginin TFF tarafından sonlandırılmasıyla genç oyuncularını tecrübe kazanmaları için Yeşilova kadrosuna aktarma kararı aldı.