Altay’dan amatöre destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele edecek olan Bornova Yeşilova'ya genç oyuncularıyla destek verme kararı aldı. Yeşilova, yeni sezonda siyahbeyazlıların gençleri ile 'Altay-Yeşilova' adıyla mücadele edecek. Yetiştirici kimlikleriyle İzmir futbolunun iki köklü kulübü olan Altay ve Yeşilova yeni sezonda güç birliği yapacak. Altay, U-21 liginin TFF tarafından sonlandırılmasıyla genç oyuncularını tecrübe kazanmaları için Yeşilova kadrosuna aktarma kararı aldı.