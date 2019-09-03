Bilnet’ten İngilizce atılımı

BUGÜN NELER OLDU

Okulları 2019- 2020 öğretim döneminde 5. sınıf öğrencilerine özel uygulayacağı "INTENSIVE ENGLISH PROGRAMME"(Yoğunlaştırılmış İngilizce Hazırlık Programı) çalışmaları tamamlandı. Tüm öğrencilerin belli bir standarda getirilmesini hedefleyen bu özel program, öğrencilere tam öğrenme imkânı sunarken, onları kalıcı öğrenme yaşantısı sürecine de dâhil ediyor. İzmir Bornova kampüsünde uygulanmaya başlanacak bu özel program kapsamında Bilnet Okulları, 5. sınıf müfredatının büyük bir yüzdesini değerlendirerek, İngilizce öğrenme konusundaki mutlak başarı için kalıcı çözümler sunuyor. Öğrencilerinin yabancı dil, spor, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında da kendilerini en üst seviyeye çıkaracak bir eğitim almalarını hedefleyen Bilnet Okulları; kodlama, STEM, robotik, maker gibi 21. yüzyıl ihtiyaçları doğrultusunda sunduğu programlarla da öne çıkıyor.