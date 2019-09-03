‘Çeşme’nin pahalı algısını yıkacağız’

DÜNYACA ünlü plajları, ince kumu ve rüzgarıyla yazın önemli turizm merkezlerinden Çeşme, sonbahar aylarına festivalleri, kış sezonuna ise termal kaynaklarıyla hazırlanıyor. Okulların açılmasıyla yaz sezonunu kapatmaya hazırlanan ilçedeki oteller, yıllar sonra yeniden organize edilen Çeşme Festivali ile doluluk oranlarını korumayı hedefliyor. Eylül ayını festivalle geçirecek olan turizmciler kış döneminde de termal kaynakları etkin kullanarak yerli ve yabancı turistleri ilçede ağırlamayı planlıyor.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Yaz dönemini çok verimli geçirdiklerini belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Özellikle bayramlarda doluluk oranlarının yüzde 100'ü buldu. Milyonlarca misafiri ilçede ağırladık. Sezon boyunca ortalama yüzde 90 doluluk oranını yakalayarak son yılların en güzel sezonunu geçirdik. En önemlisi ise dış pazar yoğunluğumuz geçen yıla göre yüzde 14 arttı. Genelde iç turizme hizmet veren ilçedeki tesislerimizde yabancı turist yoğunluğu yüzde 25 seviyelerine kadar çıktı. Eylül ayı tatil için fırsat ayı. Biz yazın tatil yapma fırsatı bulamayan herkesi eylül ayında Çeşme'ye bekliyoruz. Çeşme'de eylül ayında ortalama yüzde 50 indirime gittik. Çeşme'nin pahalı algısını yıkmak istiyoruz" diye konuştu.