Çocukluk hayali gerçeğe dönüştü

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Balçova ilçesinde yaşayan Burakhan Sayın, 2013 yılında yüzde 100 burslu olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Okulunu başarıyla sürdüren ve yüksek bir not ortalaması yakalayan Sayın, akademisyenlerin de yönlendirmesiyle Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girerek, Hukuk okumaya karar verdi. Hedefe ulaşmak için büyük emek veren ve günlerce çalışan Sayın, DGS'den başarıyla çıkarak, İEÜ Hukuk Fakültesi'nde okuma hakkını kazandı. Yüzde 100 bursu, hukuk fakültesindeki eğitim hayatı boyunca da geçerli olan Sayın, buradan da başarıyla mezun olarak, avukatlık için ilk adımı atmış oldu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Sayın, "Yıllar önce verdiğim Adalet Meslek Yüksekokulu'nda okuma kararımın ne kadar doğru olduğunu, bir kez daha anladım. Bu tercih, benim hayatımı değiştirdi" dedi. Çok sayıda öğrencinin dikey geçiş ile akademik gelişimlerini sürdürdüğünü belirten İEÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Özcan ise, "Üniversitemizin hukuk fakültesinde okuyanlar arasında, yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi görmek, bizleri gururlandırıyor" dedi.