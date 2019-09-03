Golcüler sustu dostluk konuştu

SÜPER Lig'deki Ege derbisinin dışında TFF 1. Lig'de de bir başka Ege derbisinde Akhisarspor ile Altınordu 0-0'ı bozamazlarken, Altay ise Balıkesirspor engelini uzatma dakikalarında attığı golle geçti. Ekol Göz Menemenspor da zorlu Karagümrük deplasmanından altın değerinde bir puan çıkarmayı başardı. Gizem Yılmazer'in yönettiği Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin performanslarını değerlendirdiler.

GIZEM YILMAZER:

Göztepe ile Denizli, puanları paylaştılar. Nasıl geçti Ege derbisi? LEBIP TIMOR: Maç önü ve sonu tribünlerde yaşanan dostluk gösterilerine bakarak bu sonuç için 'kardeş payı' diyebiliriz. Göztepe adeta bıçak sırtı bir maça çıktı. 2 karşılaşmada golü de yoktu, puanı da. Genel olarak baktığımızda üstün oynadıkları, kaçırdıkları penaltı hariç 2 de çok net pozisyon harcadıkları bir gerçek. Kurtardığı 3 penaltı ile kaleci Stockhowiak, lige damgasını vurdu. Ve tabii ki Yücel İldiz hocanın performansı. Süper Lig'e taşıdığı takımını, buranın gözdesi yaptı. Takım savunmaları, kontrollü oyun anlayışları ile ön plana çıkıyorlar. Tebrik etmeliyiz. SERHAN ÇIFDALÖZ: Atmadan kazanamazsın. Ne yazık ki Göztepe'nin atanlarından şu ana kadar ''tık" yok. Böylesine bir taraftar desteğine rağmen oyun içinde çok dalgalanmalar yaşıyorlar. Denizlispor, ligin keyfini sürüyor. Bu maçta bekledikleri kadar pozisyon bulamadılar belki ama 10 kişi kaldıktan sonra yaptıkları başarılı savunma ile çok değerli 1 puanı kazanmasını bildiler. Tabelada kazanan yoktu ama bu maçın kazananı dostluk oldu. MAÇTA FİLELER SARSILMADI

YILMAZER: Akihisarspor ile Altınordu da kardeş payı yaptılar. Birer puana sevinen var mıdır? TIMOR: Bir puan elbette Altınordu için çok değerli. Çok genç bir kadro ile mücadele ediyorlar. Hüseyin Eroğlu hoca her fırsatta "En büyük gücümüz sistemimiz'' diyor. Çok haklı. Bir sistem takımı oldular. Ancak çok ciddi gol sorunları var. Geride kalan 3 maçta topladıkları 4 puan, şampiyonluğa oynayan bir takım için yeterli değil. ÇIFDALÖZ: İki kalecinin de öne çıktığı bir maç oldu. Özellikle 2. yarıda Altınordu kalecisi Erhan maça damga vurdu. İyi başlayan Altınordu, sonradan uyanan Akhisarspor oldu. Sadece bu maç değil diğer maçlar da gösterdi ki, sistem çok önemli. İşte Altınordu, oturmuş sistemi ile makine gibi çalışıyor. Bu gençler deneyim kazandıkça Altınordu da daha yukarılarda bir yerde olacaktır. Sonuçta iki tarafın da zamana ihtiyacı var. Sanırım milli maç arası sonrası gerçek kimlikleri ortaya çıkacaktır.

ALTAY UZATMADA KAZANDI

YILMAZER: Altay, favori olarak çıktığı Balıkesirspor maçını uzatmalarda kazandı. Zor mu geçti maç? TIMOR: Sanırım, Balıkesporspor'un gençlerini 'çantada keklik' gördüler. Bu tip maçlarda erken öne geçmeyi başaramazsanız, karşınızdaki gençlerin direnci artıyor. İlk yarıda Altay bu şansı yakaladı ama atamadı. Maç uzadıkça Altay adına da zora girdi. İki takım arasındaki kadro farkı skora yansımadı. Uzatma dakikalarına kadar Balıkesirspor iyi direndi. Balıkesirspor kısıtlı kadrosu ile bu ligde çok zorlanacağa benziyor. Sadece savunarak bu ligde yaşamak çok zor. ÇIFDALÖZ: Altay adına uzatmalarda gelen gol, taraftarları mutlu etmedi. Zira tecrübeli kadrosu ile favori çıktığı maçı uzatmalara bırakmamalı idi Altay. Beklenen takım performansı ve oyun coşkuları yok. Motive olamamış bir havaları vardı. Tecrübeli bir hoca, kaliteli bir kadroları var ama sahaya aynı kalite yansımıyor. Bu tip maçlarda erken gol çok önemli. Balıkesirspor'un gençleri çok koşarak ve çok mücadele ederek 0-0'a oynadılar. Ama uzatmalarda gelen golle de yıkıldılar. Yıllarca Süper Lig'de oynamış iki takımın nerede ise boş tribünlere oynaması çok düşündürücü. Keyif almadım maçtan.

LEBİP TİMOR:

Yukatel Denizlispor, 3 maçlık performansı ile milli araya huzurlu giriyor. SERHAN

ÇİFDALÖZ:

Penaltıyı atamıyorsan, 10 kişi kalmış rakibini yenemiyorsan, ağlamak neye yarar. Ah Göztepe.

TEBRİKLER MENEMEN

YILMAZER: Ekol Göz Menemenspor, Karagümrük deplasmanından puanla dönüyor. TIMOR: Geçen hafta İzmir'de farklı kaybettiği Hatayspor maçından sonra moral olarak da yıkılmışlardı. Karagümrük deplasmanları her takım için zordur. Seyirci baskısı, rakibin sert oyunu her takımı etkiler. Ancak ben önce hakem Erkan Özdamar'ı sonra da Menemensporlu futbolcuları bu baskıya boyun eğmedikleri için kutluyorum. Maçın ilk yarısı herkesi uyuttu. Hiç pozisyon bulamadılar. İkinci yarı başında Menemenspor geriye düşse de maçı bırakmadı ve 1-1'lik skorla hem puanı kaptı hem de milli maç arasına moralli girdi. ÇIFDALÖZ: Yeni kurulmuş bir takım. 3 maç geride kaldı henüz Menemen'de sahaya çıkamadılar. Ancak 2 deplasman maçından da 4 puan alarak büyük iş başardılar. Karagümrük karşısında oyun disiplininden kopmadan oynamaları onlara puan kazandırdı. Tebrik etmeliyiz