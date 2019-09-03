Kaf Kaf’ta Dusan ve Mert, lige kadar kalacak

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BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk hazırlık maçlarına Belgrad'ta çıkan Pınar Karşıyaka'da takımla birlikte Sırbistan'a götürülen Dusan Cantekin ve Mert Celep, sezon başlayana kadar kalacak.Antrenman ve maçlarda kadroyu tamamlayan Dusan, geçen sezon Beşiktaş'ta oynadı. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen Mert, son olarak Ormanspor'da görev yaptı.