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Kaf Kaf’ta Dusan ve Mert, lige kadar kalacak

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Kaf Kaf’ta Dusan ve Mert, lige kadar kalacak
BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk hazırlık maçlarına Belgrad'ta çıkan Pınar Karşıyaka'da takımla birlikte Sırbistan'a götürülen Dusan Cantekin ve Mert Celep, sezon başlayana kadar kalacak. Yeni transferlerden Semih Erden ve Metecan Birsen, Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Takım kadrosunda ter döktükleri için 2 aylığına anlaşmaya varılan iki basketbolcunun sözleşmeleri lig öncesi bitecek. Antrenman ve maçlarda kadroyu tamamlayan Dusan, geçen sezon Beşiktaş'ta oynadı. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen Mert, son olarak Ormanspor'da görev yaptı.
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Kaf Kaf’ta Dusan ve Mert, lige kadar kalacak
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