Manisa Kırkağaç kavunları askıda

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MANİSA'NINKırkağaç ilçesinde yetiştirilen, aroması ve dayanıklılığı ile ün salan Kırkağaç kavunları, kış aylarında da tüketilmek üzere askılara alınmaya başladı. İlçede üretilen toplam 45 bin ton kavundan 30 bin tonu iplerle bağlanıp, depolardaki tahta direklere asılıp bekletilecek. Kalanların 10 bin tonu iç piyasada tüketilirken, 5 bin tonu ihraç edilecek. İlçe genelinde 45 bin ton kavun hasadı elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 850 çiftçinin 1200 hektar alan üzerinde kavun ürettiğini söyledi. Özarı, 45 bin ton kavunun 30 bin tonunun askılara asılacağı kaydetti. 10 bin tonun doğrudan iç pazarda satılacağını belirten Özarı, kalan 5 bin tonunun ise doğrudan Almanya, Fransa, Hollanda ve Yunanistan gibi pek çok ülkeye ihraç edileceğine dikkat çekti. Özarı, hasadın ardından tarladaki kilogram fiyatının 1,5 lira ile 1,80 lira arasında olan Kırkağaç kavunlarının kış aylarında askıdan indiğinde kilogramının 5 lira civarında satılacağını bildirdi. 30 senedir Kırkağaç'ta kavun yetiştiriciliği yapan Nevzat Aydın (65) da, Kırkağaç kavunun aroması ile diğer kavun türlerinden farklı olduğunu belirtip, "Kavunumuzun lezzeti toprağından kaynaklanıyor. Hele bir de askıda kaldı mı lezzeti daha da artıyor. En önemlisi de uzun süre bozulmadan dayanıyor olması" dedi.