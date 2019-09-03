Motosikletliler için özel pantolon

BUGÜN NELER OLDU

sevgisi çocuk yaşlara dayanan ve 10 yıldır motosiklet kullanan Korhan Kaymaz, Ege Üniversitesi'nde tekstil mühendisliği öğrenimi gördü. Kaymaz, öğrenimi boyunca teknik tekstiller konusunda yoğunlaşarak kendisinin de motosiklet kullanırken ihtiyaç duyduğu koruyucu kıyafetler üzerinde çalışmalar yaptı. Motosiklet sürücülerinin can güvenliği açısından bu kıyafetlerin önemini bilen Kaymaz, dayanıklılığı yüksek, esnek ve konforlu kıyafetlere yönelik girişimlerde bulundu. TÜBİTAK'tan genç girişim desteği alan ve yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda karbon fiberi günlük kıyafetlerde kullanılabilir hale dönüştüren Kaymaz, bu çalışmasına patent başvurusu da yaptı. Kaymaz, "Koruyucu kıyafetlerde sürtünme bölgeleri önemlidir. Biz de bu bölgelerde karbon fiberi kullandık. Ürettiğimiz pantolon Avrupa standartlarına göre yapılan aşınma, dikiş kopma, yırtılma testlerinden başarıyla geçti" dedi.