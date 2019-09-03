Ölüm organizatörleri

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenler umuda yolculukta en çok İzmir'i kullanıyor. İç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle ülkelerini terk edip daha iyi bir yaşam hayaliyle genellikle Ege Denizi'ni kullanarak lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin "umuda yolculuğu" çoğunlukla hüsranla sonuçlanıyor. Aralarında bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin de olduğu göçmenler, fakirlikten, iç savaştan, siyasi belirsizliklerden kurtulmak için ölümü göze alarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Denizde dalgaların arasında genellikle lastik botta hayatta kalmaya çalışan göçmenler, karada da hiçbir güvenlik önlemi olmayan kamyon kasasında ya da kapasitesinden fazla bindikleri diğer araçlarda yolculuk yapıyor. Bu yolculuklar zaman zaman ölümle sonuçlanıyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri de bu noktada devreye giriyor. Polis ekipleri yeni bir hayat umuduyla ölümü göze alarak tehlikeli yolculuğa çıkan göçmenleri düzenledikleri operasyonlarla kurtarıyor.

193 OPERASYON

İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonlardaki rakamlar göçmen ticaretinin boyutlarını gözler önüne serdi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 8 ayda kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik toplam 193 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 bin 143 göçmen kurtarıldı. Aynı operasyonlarda 217'si Türk, 59'u yabancı olmak üzere 276 organizatör yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 276 organizatörden 182'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Organizatörler yasa dışı geçişler için göçmenlerden kişi başı 600 ile 1000 dolar arası para alıyorlar.