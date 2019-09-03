Valı Kocabıyık’tan üretıcılere Uşak davetı

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GL Platform tarafından düzenlenecek Uşak 5. Ege Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 5 Eylül tarihinde kapılarını ziyaretçiye açacak. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, fuarın şehir için önemine dikkat çekti, "Bu fuar çiftçilerimizin tarım ve hayvancılık alanında, en düşük maliyetle en iyi ürünü alabilmeleri anlamında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak" dedi. Bu sene beşincisi gerçekleşecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın bir araya gelecek olan paydaşların belirleyecekleri daha yüksek hedefler doğrultusunda, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlanacağının altını çizen Kocabıyık "İlimizde düzenlenecek olan bu önemli fuara, bölgemizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm girişimcilerimizin katılmasının faydalı olacağını umuyor, fuarın ilimize ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.