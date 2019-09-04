88. ief ıçın gerı sayım başladı

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sene 6-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Enternasyonel Fuarı'nın (İEF) tanıtım toplantısı yapıldı. Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi önündeki çim alanda gerçekleştirilen lansmanda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin partner ülke, Hindistan'ın odak ülke, İstanbul ve Kahramanmaraş'ın ise onur konuğu iller olarak belirlendiği fuarın sanatsal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra çok önemli bir ticari zemin yaratacağını dile getirdi. Fuarın iş görüşmeleriyle şekilleneceğini ifade eden Soyer, "Bir kuşak bir yol' projesi bağlamında İzmir, Akdeniz çanağıyla doğu arasında bir köprü vazifesini üstlenecektir. Bu buluşma Çin ve Türkiye ilişkileri açısından da önemli olacak. Özellikle telekomünikasyon, yapay zeka, akıllı kent gibi birçok detaylı alanda 60'dan fazla Çin firması İzmirli partnerleriyle bir araya gelecek. Fuara 39 ülkeden 180 civarında firma katılacak" dedi.