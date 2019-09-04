Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bucaspor’da 4 imza birden

’da 4 imza birden

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Bucaspor’da 4 imza birden
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk hafta maçında Çankaya FK'yı 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturan Ci Group Buca, transferin son gününde 4 oyuncuya imza attırdı. Sarı-lacivertliler geçen sezon Tire 1922'de forma giyen Berke Sağkan ve Hasan Topaloğlu, Beşiktaş'tan Erkan Çınar ve Bucaspor'dan Efe Yüzlik ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Ercümend Coşkundere, genç ve tecrübeli oyuncuların iyi harmanlandığı bir takım kurduklarını belirterek, "Uzun lig maratonunda kadro yapılandırmamızı başarıyla tamamladık. Artık söz sahada" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bucaspor’da 4 imza birden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN