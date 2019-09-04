Denizli’de moraller yüksek

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de 18 ekip arasında gol yemeyen tek takım unvanını alan Yukatel Denizlispor'da yeni transferlerin takıma çabuk adapte olması ve iyi performans göstermesi teknik ekibin sevincini ikiye katladı. Puan tablosunda 3. sırada milli araya giren Ege ekibinde Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, çok daha iyi duruma geleceklerini söyledi. Takımın bugüne kadar izinli olacağı bilgisini veren Ali Fırat,ifadelerini kullandı.