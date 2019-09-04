Ege’ye azot gazı veren kışı aslı kusurlu sayıldı

İZMIR'IN Torbalı'da ilçesinde yaşayan İpek Yeşilçam Avcı ile Ünal Avcı çifti, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege'yi (6) ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. 10 Aralık 2018 günü ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu ve beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 ay tedavi gören minik Ege, serebral palsi hastası oldu. Ege'ye yüzde 100 engelli raporu verildi. Göz ameliyatına giren Ege Avcı'nın hayatı kararırken, büyük üzüntü yaşayan anne İpek Yeşilçam Avcı ile baba Ünal Avcı, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

RAPOR AÇIKLANDI

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, olayın yaşandığı 4 numaralı ameliyathanede, bir süre önce arıza nedeniyle bağlantıları sökülen ve yeniden takılan pendant cihazlarının gaz hortumu bağlantılarının kim tarafından yapıldığının tespit edilmesi halinde asli kusurlu olduğu belirtildi. Başhekim Opr. Dr. Şenol Topçu ile Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ahmet Akman'ın yanı sıra, anestezi teknisyeni Sibel A., ameliyathane sorumlu hemşiresi Ayşe Ö., tekniker Fatma G. ile medikal firmasının yetkilileri Ali Y. ve Fatih K.'nın da tali kusurlu olduğu belirtildi.