Kadına şiddete sıfır taviz

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantının dilek ve temenniler bölümünde, kadına şiddet konusu ele alındı. Türkiye'de son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden birinin kadın cinayetleri ve kadına şiddet olduğunu vurgulayan Başkan Erhan Kılıç, şiddetin boyutlarının her geçen gün katlandığını söyledi. Alınacak sert önlemlerle bunun bir nebze olsun azalmasını istediklerini kaydeden Kılıç, "Buca Belediyesi olarak bugünden itibaren uygulayama geçtik. Kadına şiddet uygulayan kim olursa olsun belediyemizde barınamayacak, çalışamayacak. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Buca Belediyesi olarak bugünden itibaren böyle bir uygulamaya geçtik. Bunu bütün personelimizin bilgisine sunuyorum" diye konuştu.