Kuru incir ihracata hazır

BUGÜN NELER OLDU

üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirin, 2019/20 sezonunda ilk gemi tarihi olarak da ifade edilen ilk ihracat tarihini belirlemek için Ege, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul İhracatçı Birliklerine üye kuru incir ihracatçısı firmalar, Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısında Ege İhracatçı Birlikleri'nde bir araya geldi. Toplantıya katılan firmalar, Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu'nun önerdiği 26 Eylül 2019 Perşembe gününü ilk ihraç tarihi olarak kabul etti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, "Kuru incir bir ekolojik üstünlüğümüzün olduğu bir ürün. Bu yıl 89 bin tonluk rekoltemiz var. Bu paniğe yol açmamalı, 150 bin ton incirimiz olsa da bunu pazarlayabilecek konumdayız. Çünkü incir artık sezonluk değil 12 aylık bir ürün haline geldi. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ile sürekli iletişim halindeyiz" şeklinde konuştu.