Öğretmendi avukatlığı tercih etti

BUGÜN NELER OLDU

6 çocuklu bir ailenin en büyük evladı olarak dünyaya gelen Ayhan Oran (38), zor şartlar altında eğitim hayatına başladı. Yoksullukla mücadele eden, tarla işlerinde çalışarak ailesine destek olmaya çalışan Oran, çevresinin de yönlendirmesiyle öğretmen olmaya karar verdi. 1997 yılında Pamukkale Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nü kazanan Oran, 2001'de mezun olarak Denizli'de meslek hayatına başladı. Oran, küçük yaşlardan itibaren yapmak istediği avukatlık mesleği için 1 yıl boyunca ders çalışıp sınava hazırlandı. Çankaya üniversitesi'ni kazanan oran, 4 yıllık eğitimin ardından 38 yaşında diplomasını alarak avukat olmaya hak kazandı. En evli ve iki çocuk babası Oran, Denizli Barosu'na kayıt olarak zorunlu stajyer avukatlık görevine başladı.