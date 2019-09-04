Okumak için gitti turizm elçisi oldu

İzmirli 27 yaşındaki İrem Çıray, eğitim için gittiği Güney Kore'de ünlü oldu. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdikten sonra Güney Kore'ye giderek Seoul ChungAng University'de 'Medya ve İletişim' alanında yüksek lisans yapan Çıray, önce Güney Koreli bir ekibin Youtube kanalında yer aldı. Genç kadın daha sonra kendi kanalını açarak burada Türklere Güney Kore'yi anlatmaya başladı. Bir televizyon programından gelen teklif ise onun hayatını değiştirdi. Program için çeşitli videolar çeken Çıray, Türkiye'nin turistik yerlerini ve kültürünü tanıtıyor, Güney Koreli turistlerin Türkiye'ye seyahat etmelerini sağlıyor. Programın ardından çok sayıda Güney Korelinin kendisine mesajlar attığını, tavsiye ettiği yerlerden fotoğraflar yolladığını belirten İrem Çıray, kendine ait Youtube kanalında da Türkiye tanıtımlarına ağırlık vereceğini belirtti.

TANITIM YAPIYOR

4 yıldır Güney Kore'de yaşadığını söyleyen Çıray, "Yüksek lisans eğitimimi bitirdikten sonra iş kapıları açılınca orada kalmaya karar verdim. Şu anda bir televizyonda yer alıyorum. Aynı zamanda dizi yazarlığı ve oyunculuk da yapıyorum. Kendi kanalımda Güney Kore'yi merak edenler için ülkenin tanıtımını yapıyorum. Televizyon programı için çektiğim videolarda ise Türkiye'yi tanıtıyorum. Türkiye tanıtımı yaptığım videolara kendi kanalımda da ağırlık vermeyi düşünüyorum" dedi. Güney Koreliler'in Türkiye'ye ilgisinin çok fazla olduğunu ifade eden Çıray, "Her tatilde Türkiye'ye gelmeye çalışıyorlar. Bu sebeple gelmeden önce ülkeyi çok merak edip araştırma yapıyorlar. Ben de en çok tercih ettikleri bölgelerle ilgili videolar çekiyorum. Videolarım sayesinde Antalya, Kapadokya, Pamukkale'ye gelen çok sayıda Güney Koreli oldu. Gittikleri yerden fotoğraf atıp 'tavsiye ettiğin yere geldik' diyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.