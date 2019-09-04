Sağlıklı yaşam ıçın tüyo aldılar

TÜRKIYE Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi'nin düzenlediği KalDer Sohbetleri, Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken' i ağırladı. İzmir Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, Kal- Der Sohbetleriyle alanında uzman isimlerin deneyimlerinin paylaşıldığını belirterek önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getirdi. Öncelikli amaçlarının kalitenin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması olduğunu ifade eden Senem Kılıç, kurumlarla başlayan kalite sürecinin bireyler ve toplum genelinde de uygulanması gerektiğinin de altını çizdi

'10 BİN ADIM ATIN'

"Yaşam Kalitesinde Sağlıklı Olmak" başlıklı sunumu ile beden ve ruh sağlığının bir bütün olduğunu dile getiren Dr. Zafer Beken, doğru beslenme ve stresten uzak yaşam tarzının uzun ömrün anahtarı olduğunu vurguladı. Dr. Zafer Beken, "Sebzeler çiğ veya az pişmiş olarak tercih edilmeli. Kuruyemişler kavrulmuş olarak yağ oranı yükseldiğinden çiğ tüketilmeli, bunun yanında sebze suları, doğal kaynak suları poşetlenmemiş bitki çayları tercih edilmeli. Baharatlardan özellikle zerdeçal kanser önleyici yapısıyla dikkat çekiyor. Zerdeçal ve karabiber yağ içinde çözülerek tüketilmesi halinde büyük yarar sağlıyor. İçinde katkı maddesi olan her türlü gıdadan uzak durun. Buğday, mısır, arpa, süt ürünleri, endüstriyel beyaz ve kırmızı et, işlenmiş tüm gıdalar, aromalı içecekler ve GDO'lu ürünlerin tüketiminden kaçının" diye konuştu.