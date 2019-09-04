Sakız ağaçlarında hasat heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

gözde turizm merkezlerinden Çeşme, unutulan değeri sakızını yeniden ekonomiye kazandırmaya hazırlanıyor. Bölgede yaşayan Rumların 200 yıl önce hasat ettiği ağaçlardan sakız elde etmek için harekete geçen ilçe belediyesi, "Çeşme'den sakız damlıyor" adıyla çalışma başlattı. Belediyeye ait 8 "sakızlık"ta ağaçlara atılan çiziklerden damlayan sakızların hasadı gerçekleştirildi. İlçedeki 200 yıllık 2 ağaçtan elde edilen 500 gram sakız için açık artırma düzenlendi. 700 liradan başlayan açık artırmada 500 gram sakız, 12 bin liradan alıcı buldu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Çeşme Belediyesine ait 8 sakızlık var. Bugüne kadar hasat edilmemişti, çizilmemişti. İlk ürün için sembolik bir mezat yaptık. Normalde sakızın kilosu bin 400 lira civarında. İlk iki ağacımızdan elde ettiğimiz yaklaşık yarım kilo sakız, 12 bin liraya satıldı. Sembolik bir şeydi" dedi. "Çeşme'den sakız damlıyor" projesiyle de belediyeye ait 200 yıllık 120 sakız ağacı ile daha genç bin 700 ağaçtan yaklaşık 100 kilo ürün bekleniyor.