Sındırgı’da festival coşkusu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl 21. gerçekleştirilen Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri, 3 bin yıllık kültürümüzü dünyaya tanıttı. Festivalde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından, yöresel oyunlara, ata sporu güreş ve ciritten Türkiye'de nam salmış isimlerin konserlerine kadar dolu dolu etkinliklerle süslendi. En güzel Yağcıbedir halıları da bu festivalde seçildi. Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ise ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Festivale katılan 10 ayrı ülke ve 12 ilin halk oyunları gösterileri ise Cumhuriyet Meydanında kültür şölenine dönüştü. Yöre halkı tarafından canlandırılan yöresel düğün, gelin çıkarma, Sındırgı gelinlikleri defilesi, düğün güreşi, deve oyunları ve halk oyunları ile Sındırgı'nın yöre kültürü uluslararası anlamda tanıtılıyor.

İZ BIRAKTI

Yağcıbedir Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başlayan festival öncesinde Kırkpınar'da nam salmış Sındırgı'yı Dünya'ya tanıtan Sındırgılı Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcının yer aldığı pehlivanlar anıtı açıldı. Kocakonak Panayır Alanında düzenlenen güreşlerde kadınından erkeğine binlerce vatandaş dualı çayırda buluştu. Güreşlerin başpehlivanı bu yılda Ertuğrul Dağdeviren oldu. Festival kapsamında Yağcıbedir Anıtı açılışı gerçekleşti. Kültür, Sanat ve eğlencenin doğal şehirde Sındırgı'da buluştuğu festivalin ilk gününde sahne alan Gece Yolcuları yediden yetmişe herkesi Cumhuriyet Meydanına topladı. Sevilen şarkılarla katılımcılar gece boyu eğlencenin tadına vardı. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Dursunbey Barana gecesi sohbeti ise festivalin ikinci gecesini doldurdu. Vatandaşlar sohbette buluştu türkülerle eğlendi.

150 BİN KİŞİ KATILDI

İlçenin Dünya'ya açılan penceri,3 bin yıllık yağcıbedir halıları, kültür, termal ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günlerinin ilk gününde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 150 bine yakın ziyaretçi ağırlandı. Cumhuriyet Meydanında kurulan 130'a yakın stantta Yağcıbedir halıları, yöresel ürünler, yöresel lezzetler ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları tanıtılıyor. Yağcıbedir anıt açılışı ile başlayan ve Gece Yolcularının muhteşem konseri ile son bulan ilk günde son yılların en yoğun katılım rekoruna ulaşıldı. İlçede bulunan termal tesisler başta olmak üzere yurtlarda tam doluluk oranına ulaştı. Konaklamaların dolması sebebiyle ilçeye gelen konuklar vatandaşların evlerinde misafir edildi. Tanıtım çalışmalarının meyvelerini festivalde topladıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Hayalimiz vardı. Sındırgı'da termali, doğası ve kültürü ile turizmi canlandırmak. Artık bizim için hayal değil. Sadece 3 bin yıllık kültür mirasımız Yağcıbedir halıları değil artık kültürü ve doğasıyla Sındırgı Dünya'ya açıldı" dedi.