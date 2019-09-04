Tavşanın 8. kattan atıldığı ıddıa edıldı

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Yunusemre İlçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki lüks sitede bulunan 12 katlı apartmanda yaşayan İran uyruklu 4 çocuklu ailenin tavşanı 8. kattan düşüp yere çakıldı. Ailenin 12 yaşındaki kızı K.B, tavşanın düştüğünü fark ederek babası Sahram Muhammede B., ile aşağıya indi. Çimlerin üzerinde kanlar içinde yatan tavşanın öldüğünü anlayan K.B., sinir krizi geçirdi. K.B.'yi babası sakinleştirmeye çalıştı. Sahram Muhammede B., tavşanın ölüsünü de aldıktan sonra kızıyla birlikte tekrar evine döndü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredeki meraklı kalabalıktan kimileri tavşanın düşmediğini atıldığını ileri sürdü. Görüntülerde çevredeki birkaç kişinin, "Olayı gördük. Adam attı aşağıya", "Adam çıktı balkona fırlattı attı" demesi dikkat çekti. Görüntülerde ayrıca K.B.'yi babasının apartmanın içinde sakinleştirmeye çalışması da yer aldı. Polis merkezine götürülen, Sahram Muhammede B. ifadesinde, tavşanı kendisinin atmadığını, düştüğünü belirtti. Manisa Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Satıoğlu ise konunu takipçişi olacaklarını söyledi.