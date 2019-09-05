Ak partı İzmır’de hedef bın kapıyı çalmak

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bir aydır teşkilat buluşmalarını sürdüren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il ana kademe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile birlikte geçen hafta Menderes'e çıkarma yaptı.Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı ve yöneticilerinin de katıldığı ziyaretlerde İzmir'in ve ülkenin gündemi masaya yatırıldı. 350 üyeyi aynı anda ziyaret eden dev 'AK Kadro', kurucu üyeler, başkan ve yöneticiler ile de bir araya geldi.Mahalle temsilcileri ile bir araya gelerek ilçe esnafını da dinleyen Sürekli, "Hedefimiz eş zamanlı olarak bin kapı çalmak. Teşkilatımız kurucu üye ve yöneticilerimizi sürece dahil ediyoruz, İzmir'in ve ilçelerimizin sorunlarını masaya yatırma fırsatı buluyoruz. Bu kadro çalışması ile yarattığımız sinerji çok yakında ete kemiğe bürünecek" diye konuştu.