Balık ölümlerıne ınceleme

BUGÜN NELER OLDU

Selçuk ilçesindeki Barutçu Gölü'nde meydana gelen toplu balık ölümlerinin araştırılması için gölden ve balıklardan numune alındı. Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan, göl ve çevresinde incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Bakan, İzmir'de 21 noktadan numune aldıklarını ve Selçuk ilçesindeki 4 göletten de düzenli olarak numuneler alındığını ifade etti. Bakan, şöyle konuştu: "Arkadaşlarım burada öncelikli olarak yüzeyden su örneği ve akabinde de balık örnekleri aldı. Bu balık ölümleriyle ilgili tespit yapabilmemiz için numunelerin laboratuvarlarda incelenmesi gerekiyor. Çanakkale İl Kontrol Laboratuvarında su numunesine bakılacak. Balık numunesine de bakılacak ve nihayetinde buradan çıkan sonuçla birlikte bizler de sonucu göreceğiz."