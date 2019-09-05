Çin, ekonomi için altın fırsat

BUGÜN NELER OLDU

arenada ülkemizin önemli markaları arasında yer alan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 6-15 Eylül tarihleri arasında 88. kez kapılarını açacak. İEF'de, Çin Halk Cumhuriyeti partner ülke, Hindistan'ın odak ülke, Kahramanmaraş ve İstanbul ise onur konuğu il olarak katılıyor. Çin'in İEF'de partner ülke olarak yer almasını değerlendiren Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, Çin'in dünyanın en büyük 2., odak ülke Hindistan'ın ise 5. büyük ekonomisi olduğunu hatırlattı. Kahraman, "TÜİK verilerine göre, ihracat sıralamamızda 16. sırada yer alan Çin'e son 5 yılda ihracatımız ortalama 3 milyar dolar olurken, ithalatımız ise ortalama 23 milyar dolar ile ikinci sırada yer alıyor" dedi. Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçe Özdemir Umutlu ise, "Çin'in partner ülke olması tesadüf değil. Çin, Türkiye'nin dünyada üçüncü ve Doğu Asya'daki en büyük ticaret ortağı" dedi.