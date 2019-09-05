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’lü öğrenciler ’de kamp yaptı

Giriş Tarihi: 5.9.2019
İEÜ’lü öğrenciler Çin’de kamp yaptı
İZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri Gökay Gök, Şeyhmus Kaçan ve Eylül Ekimler, tüm imkanlarını Çin Halk Cumhuriyeti'nin sağladığı yaz kampına kabul edildi. İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Çin Dili Koordinatörü Yuan Peng'in yönlendirmesiyle ilgili birimlere başvuruda bulunan 3 genç, konaklama, eğitim ve ulaşım giderlerinin tamamen Çin'e ait olduğu kampa katıldı. Temmuz ayında kampa giden ve iki hafta Çin'de kalan gençler, Xiamen Üniversitesi'nde Çince eğitimi aldı. İEÜ'lü öğrenciler, ABD, Hollanda ve Polonya gibi farklı ülkelerden gençlerin de bulunduğu kamp kapsamında, Çin'in başkenti Pekin ile Tianjin'i görme imkanı buldu. İEÜ öğrenciler, "Çin'de edindiğimiz bilgi ve tecrübe bize yol gösterici olacak" dedi.
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İEÜ’lü öğrenciler Çin’de kamp yaptı
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