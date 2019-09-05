Kadın zabıtalarla çarşı daha huzurlu

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesinde çalışan kadınlar, "erkek mesleği" olarak bilinen birçok işi yaparak ezber bozuyor. Son olarak Zabıta Müdürlüğünde çalışan kadın sayısı 2'den 8'e yükseldi. Seferihisar'da pazar yerleri, kaldırım işgalleri ve iş yeri denetimleri konusunda görev yapmaya başlayan kadın zabıtalar, hem esnaf hem halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Zabıta Müdürü Selma Ök, "Erkeklerin ön planda olduğu bir görev olarak bilinen zabıta memurluğuna kadın elinin değmesi, kavgaları azalttı. Bir olayı tutanak altına alacağımız, ceza yazacağımız zaman bizle seslerini yükseltmiyorlar" diye konuştu.