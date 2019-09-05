Kemalpaşa’da dere kirliliği

sorunlarından biri olan dere kirliliği bu kez Kemalpaşa ilçesinde patlak verdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlar, evlerinin önünden geçen derenin kirliliğinden yakınıyor. Yakındaki fabrikanın atıklarının veya kanalizasyonun dereye aktığını tahmin ettiğini söyleyen mahalle sakinleri, zaman zaman suyun renginin değiştiğini ve kötü koktuğunu belirterek, önlem alınmasını istedi. Tarımla uğraşan mahalle sakinlerinden Abdurrahman Emek (54), "Derenin kötü kokusu, pisliği bizi rahatsız ediyor. Sinek ve fareler çevreye sıkıntı veriyor. Evlerimizde kokudan dolayı oturamıyoruz. Evlerimizin biraz ilerisinde bir fabrika var, oradan geldiği veya Ören'deki kanalizasyonun dereye bırakıldığı söyleniyor. Kimyasal veya kanalizasyon atığı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'FARELERLE YAŞIYORUZ'

Zaman zaman suyun renginin değiştiğini ve çevreye ağır koku yayıldığını anlatan Emek, "Çok ağır bir koku oluşuyor. Pislikten dolayı fareler çıkıyor ve bu hayvanlar, evlere, bahçelere zarar veriyor. 4 yıldır biz bu sorunla yaşıyoruz" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Ramazan Barın (61) da "Derenin kokusu, faresi, sineği bizi mahvediyor. Ektiğimiz sebzeleri fareler yiyor. Ektiğimiz domatesleri, şeftalileri fareler kemiriyor. Farelerle iç içe yaşıyoruz. Bu derenin temizlenesini istiyoruz. Atıklar gelmesin" dedi.

'KALICI ÇÖZÜM ISTIYORUZ'

İzmir'in kirliliği ve yaydığı kötü kokular yüzünden kentin kangreni haline gelen Meles ve Arap dereleri de sağlığı tehdit ediyor. MHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 2 derenin son durumuyla ilgi bilgi istemişti. Büyükşehir'e bağlı İZSU'dan gelen yanıtların ciddiyetten uzak ve kamu sağlığını hiçe sayan bir anlayışı ortaya koyduğunu belirten MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Böylesi gayri ciddi bir tavrı anlamak mümkün değil. Maalesef yerel yöneticilerimiz bu derelerin çevreye ne kadar mikrop ve virüs yaydığının farkında bile değiller. Vatandaş kalıcı çözüm istiyor" ifadelerini kullanmıştı.