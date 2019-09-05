Pamukkale zıyaretçı rekoru kırıyor

BUGÜN NELER OLDU

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, yaz sezonunu yoğun geçirdi.Dünyanın dört bir yanından gelen yabancılara yaz tatilini fırsat bilen yerli turistler de eklenince bölgede adeta adım atacak yer kalmadı. 2017'de 1 milyon 524 bin kişinin giriş yaptığı Pamukkale, 2018'de 2 milyon 128 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Pamukkale'yi bu yılın haziran-ağustos döneminde ise yaklaşık 1 milyon 100 bin turist ziyaret etti. Yılbaşından bu yana bölgeyi ziyaret eden turist sayısı, 1 milyon 800 bine ulaştı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Bayram tatillerinde Pamukkalemiz de bayram etti. Pamukkale, tarihinde ilk defa bir ayda 400 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Yılın 8 ayında 1 milyon 800 bini aşan ziyaretçi sayısını görüyoruz. Pamukkale'yi yaz sezonunda, yani haziran-ağustos döneminde, 1 milyon 100 bin yerli ve yabancı ziyaretçimiz gezdi. Geçen yıla göre turist sayısında yüzde 23'lük bir artış yakaladık. Yıl sonuna kadar 3 milyon hedefimize ulaşmaya gayret edeceğiz" dedi.