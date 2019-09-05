Yasak bıttı tezgahlar balıkla doldu

BUGÜN NELER OLDU

1 Eylül'de sona eren balık avı yasağıyla birlikte az sayıdaki gırgır ve çoğunluğu trol ile avcılık yapılan teknelerle açılan Foçalı balıkçılar, ilk üç gün denizin bereketiyle limana döndü. İzmir Balık Hali'ne gidenlerin yanı sıra Foça Balık Hali'ne getirilen balıklarla tezgahlar doldu taştı. Yörenin lezzetiyle ünlü barbun, tekir, sardalya, trança, levrek, çipura, mercan, tavuk, kefal, topan kefal, kupez, karagöz gibi balıkların yanı sıra açık denizden gelen diğer çeşitler ve balık dışındaki deniz ürünleriyle haldeki görsel şölen her sabah tekrarlanmaya başladı. Foçalılar ve tatilini ilçede geçirenler taze balık almak için hale akın etti. Yakınlarıyla halden balık almaya gelen Emine Ercan, yasağın sona ermesinden sonra oluşan bolluk ve ucuzluktan memnun olduklarını söyledi. Emine Ercan, "Deniz balıkları harika. Fiyatlar uygun. Balık yemenin tam zamanı" dedi.