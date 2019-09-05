‘Yeğenim beni dolandırdı’

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki bir çocuk babası emekli Kurban Ali Susam'ın hayatı yanına gelen eşi Şenay Susam'ın (51) yeğeni Fırat E. tarafından alt üst oldu. Fırat E., Susam'a geçtiğimiz haziran ayı sonunda işlerinin bozulduğunu belirterek yaptığı tüp gaz satışı yaptığı hırdavatçı dükkanını devretmek istediğini söyledi. Susam da oğluna araba almak için biriktirdiği 27 bin lirayı borçlarını ödemesi için Fırat E.'ye verdi. 1 Temmuz 2019'da Kurban Ali Susam adına yeni iş yerinin açılışı yapıldı. Fırat E., Susam'a evrak işlerini tamamlayacağını söyledi. Aradan geçen zaman içinde Fırat E., eniştesine ne karından pay verdi ne de telefonla arayıp bilgi verdi. Bunun üzerine Susam, Erdoğan'dan bilgi almak için muhasebecinin telefonunu istedi. Fırat E., muhasebecinin de telefonunu vermeyince Susam'ın şüpheleri iyice arttı. Susam, bunun üzerine başka bir muhasebeciye giderek durumu anlattı ve yardım istedi.

LEVYEYLE SALDIRDI

Danıştığı muhasebeci Susam'a, 'Muhasebecini değiştir. Bize vekalet ver. Faturalarını topla bize getir' dedi. Bunun üzerine faturaları almak için dükkana giden Susam içeri giremedi. Fırat E., iddiaya göre Susam'a, 'Bu dükkan benim. Senin burada ne işin var? Ben dükkanına çöktüm. Seni Evka 5'teki ATM'lerin önüne gömeceğim' diyerek levye ile saldırdı. Susam, durumu polise bildirdi. Susam ardından yeğeni Fırat E. tarafından dolandırıldığı, işyerinin gasp edildiği ve ölümle tehdidi iddiasıyla Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Kurban Ali Susam, "Kendi çocuğumuzdan ayrı görmediğimiz, bakıp büyüttüğümüz birinin bize bunu yapması daha da üzücü. Bizi toplam 84 bin lira dolandırdı. Haberim olmadan adıma resmi ve maliye onaylı faturalar bastırılmış. Sahte imzalarla adıma faturalar kesmiş, dükkanda mal satmış. Tüm bunlardan dolayı Fırat E.'nin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.