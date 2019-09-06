Ak partı’den aıle akademısı atağı

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Aile Akademisi'ni açıyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek, aile içi iletişimi arttırmak ve öfke kontrolünü sağlamak amacıyla kurulan akademi, aile bütünlüğünün sağlıklı devamını sağlamayı hedefliyor. AK Parti İzmir İl Başkanlığında yapılması planlanan akademi, teşkilat mensubu ve sivil toplum örgütlerinden oluşan katılımcılarla ilk dersini 20 Eylül tarihinde verecek. 4 hafta sürecek eğitim, her Cuma günü İl Başkanlığı konferans salonunda eğitimcilerle aileleri bir araya getirecek. Eğitimler, alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek.

ÇİFTLERE YÖNELİK

Akademi hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Son zamanlarda da yaşanan kadın cinayetleri, hepimizi derinden üzmüştür. Cinayet acısının tarifi olamaz. Çocukların gözü önünde yaşamını yitiren anneler hepimizin yüreğini dağlıyor. Aynı zamanda öksüz kalan çocuklar... Bizler bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Akademi kurarken de amacımız aile içi birlikteliği sağlamak." diye konuştu. Büyükdağ, "Yaklaşık 200 çift akademimize başvurdu. 20 Eylül'de başlayacağımız akademi, talepler doğrultusunda devam edecek. 1 aylık akademimizin sonunda katılımcılara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz'le ortaklaşa olmak üzere sertifika verilecek" diye kaydetti. Planlanan eğitimler, 20 Eylül, 27 Eylül, 4 Ekim ve 11 Ekim günleri 18.00-20.00 arasında yapılacak.