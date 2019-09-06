Altay’ın gençleri yeşılova’ya

İZMIR futbolunun iki köklü kulübü Altay ve Yeşilova, yeni sezon öncesi güç birliği yaptı. Protokole göre Yeşilova, Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele edeceği yeni sezonda Altay ön adıyla yerini alacak. U-21 liginin TFF tarafından sonlandırılmasının ardından siyah-beyazlı ekibin genç oyunları tecrübe kazanmaları için Altay Yeşilovaspor'da forma giyecek. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Türkiye'de futbolun ilk oynandığı yer olan Bornova'da bu projeye imza atmaktan gurur duyduğunu söyledi.

BORNOVA'YA TAŞINACAK

EKMEKÇIOĞLU, "Bu bir altyapı projesidir. Önceki yıllarda olduğu gibi Bornova'dan yine futbolcular yetiştireceğiz, milli takımlara göndereceğiz. Bornova'daki diğer kulüpler de bize destek olsun. Onlarla daha ileriye gidelim. Biz camiamızın olduğu Bornova'da kalıcı olmak, yeni bir altyapı tesisi yapmak, zamanla A takımımızı da buraya getirmek istiyoruz" diye konuştu. Yeşilovaspor Başkanı Akın Küçükoğulları, birlikteliğin Bornova ve İzmir'e güzellikler getireceğine inandığını belirterek, "İnşallah Yeşilovamız 3. Lig'e, Altayımız da Süper Lig'e çıkacak" ifadelerini kullandı.