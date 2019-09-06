Bırakana dek bizimle kal

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az transfer sezonunu 11 takviye ile kapatan ve artık lige konsantre olan Göztepe'nin Beto Pimparel sevdası bitmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonuna giren ve taraftarın sevgilisi olan 37 yaşındaki Portekizli eldivene yönetim sözleşme uzatma teklifinde bulunacak.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve önümüzdeki sezon 38 yaşına girecek Beto, oynamak istediği sürece yönetim kendisiyle sözleşme yapmak istiyor. TAKIM YAŞLANIYOR
Göztepe, sahaya çıkan on birler göz önüne alındığında Ankaragücü'nün ardından en yaşlı ekibe sahip oldu. Göztepe' nin Beşiktaş karşısında sahaya çıktığı on bir 30.6 yaş ortalamasıyla en yaşlı ikinci ekip oldu. Başakşehir'den gelen 36 yaşındaki Mossoro ve 33 yaşındaki Napoleoni'nin de ilk onbire monte edileceği düşünüldüğünde bu ortalamanın daha da yükselmesi bekleniyor.