Bırakana dek bizimle kal

BUGÜN NELER OLDU

az transfer sezonunu 11 takviye ile kapatan ve artık lige konsantre olan Göztepe'nin Beto Pimparel sevdası bitmiyor.Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ve önümüzdeki sezon 38 yaşına girecek Beto, oynamak istediği sürece yönetim kendisiyle sözleşme yapmak istiyor. TAKIM YAŞLANIYORGöztepe, sahaya çıkan on birler göz önüne alındığında Ankaragücü'nün ardından en yaşlı ekibe sahip oldu. Göztepe' nin Beşiktaş karşısında sahaya çıktığı on bir 30.6 yaş ortalamasıyla en yaşlı ikinci ekip oldu. Başakşehir'den gelen 36 yaşındaki