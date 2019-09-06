Buca’da ‘slime’ baskını

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çocukların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için denetimlerini artırdı. Özellikle okul giriş çıkışlarında, mağaza ve kırtasiyelerde kolayca ulaşılabilen "slime" üreticisi bir firma da mercek altına alındı. Zabıta ekipleri, genellikle tutkal, boraks ve çeşitli kimyasallarla üretilen ve sağlıksız olması halinde çocukların sağlığını olumsuz etkileyen slime imalatı yapan Buca Şirinyer'deki merdiven altı firmaya, Ticaret Bakanlığına bağlı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde baskın gerçekleştirdi. Dükkandaki paketleme işleminin yanı sıra bir apartmanın otopark olarak kullanılan bölümünde üretim yapıldığını tespit eden ekipler, firmaya ruhsatsız ve kalite belgesi olmadan üretim yaptığı için cezai işlem başlattı.