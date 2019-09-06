Buğdayda iki yeni çeşit

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dayanıklı, verimi yüksek buğday tohumu üretme çalışmaları kapmasında iki yeni yerli buğday çeşidi tescil edildi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen ıslah çalışmalarında elde edilen çeşitlere "Meltem" ve "Poyraz" isimleri verildi. İki çeşit, yüksek verim potansiyeli, hastalıklara dayanıklılığı ve yüksek enerji değerleri ile dikkati çekiyor. Enstitü'nün Buğday Şube Şefi Riza Ünsal, 1963'te kurulan enstitüde yürütülen buğday ıslah çalışmalarında 15 ekmeklik buğday, 10 makarnalık buğday ve tritikale çeşidinin Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezinde tescil ettirilerek üretime alındığını söyledi.