BUGÜN NELER OLDU

Kong'ta 4-6 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen Asia Fruit Logistica 2019 Fuarına "The World is Fresh With Us" (Dünya Bizimle Taze) sloganıyla katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin standını ziyaret eden Çinlilerden en fazla kiraz ve siyah incir talebi geldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "İthalatçıların bu ilgisi bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.