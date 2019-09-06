Duru’nun katiline müebbet hapis

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde 2016 yılında korsan taksicilik yapan Eşref Nekiz (46), 2013'te boşandığı Gönül Akça ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak ikili arasında anlaşmazlık çıktı. 3 gün eve gitmeyen Nekiz, olay sabahı binanın önüne geldi. Çift burada tartışmaya başladı. Tartışmaya kadının, üst katında yaşayan yakınları da dahil oldu. Bu sırada Gönül Akça, eve girerek balkona çıktı. Akça balkonda Nekiz binanın giriş kapısı önünde oldukları halde tartışmaya devam etti. Aracından tabancasını alan Nekiz, havaya doğru ateş etti. Ancak tabancadan çıkan kurşunlardan biri Akça'nın evinin üst katındaki dairenin balkonunda uyuyan, teyzesinin kızı 11 yaşındaki Duru Öğtem'in başına isabet etti. Ağır yaralanan küçük kız, gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hayatını kaybetti. Polis, Eşref Nekiz'i gözaltına aldı. 4 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıkan Nekiz, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

YARGITAY AŞAMASINDA

Hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan Nekiz, son savunmasında olayın kaza olduğunu iddia etti. Davaya müdahil olan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, sanıktan şikayetçi olduklarını, kasten öldürme suçundan en ağır cezanın verilmesini istediklerini ifade etti. Savcı da mütalaasında sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Nekiz'i, 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah kullanma' ve 'silahlı tehdit' suçlarından da 3 yıl 5 ay 12 gün hapis cezasına mahkum etti. Sanık avukatının temyiz ettiği kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi onadı. Dosyanın gönderildiği Yargıtay'ın da onaması halinde karar kesinleşecek.