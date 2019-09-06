Ekmek fabrıkası alev alev yandı

İZMIR'IN Gaziemir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 1203 Sokak'ta, iddiaya göre Suriye uyruklu bazı kişiler tarafından lavaş ekmek üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Alevler, birbirine bitişik olan ve sandviç panelden imal edilen 3 ayrı işyerine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 22 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin çabalarına rağmen 3 saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangında, ekmek üretimi yapan iki dükkanın yanı sıra, bir yemek şirketi ile mantı üreten bir fabrika kullanılamaz hale geldi. Gece yarısı yangını haber alan işletme sahipleri, sabaha kadar işyerlerinde bulunan ve zarar görmeyen malzemeleri, dışarı taşıdı.

'MADDI KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Yangının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gece üretim yapmadıklarını, yangın haberini diğer işletme sahibi olan Suriyeli komşusundan aldıklarını söyleyen, yemek şirketi sahibi Hasan Özoğlu, "Gece saat birde haberimiz oldu. İki taraf da Suriye uyruklu vatandaşlar tarafından işletiliyor. Yangın nedeniyle maddi kaybımız çok büyük" dedi.