Hayırsever cinayetinde soruşturma derinleştirildi

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MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 1 Temmuz 2017'de hayırsever Kazım Avcı'nın (72) evindeki yatağında bıçakla öldürülmesindeki sır perdesi, 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen henüz aralanamadı. İddiaya göre, düğünden döndüğünde eşinin uyuduğunu zanneden Cemile Avcı, rahatsız etmemek için diğer odaya geçti. Cemile Avcı, sabah namaza kalkmadığını fark ettiği eşini uyandırmak için odasına girdiğinde, Kazım Avcı'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Camilere ve eğitim kurumlarına yaptığı yardımlarla tanınan Kazım Avcı'yı kimin öldürdüğü belirlenemedi. Soruşturmayı derinleştiren Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Emre Pala, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kazım Avcı'nın evinde yeniden inceleme yaptı. Daha önce 2 çocuğunu çeşitli tarihlerde trafik kazasında kaybeden, eşinin de öldürülmesiyle tek başına kalan Cemile Avcı, "Eşimin katil veya katillerinin bulunmasını istiyorum. Savcımız ve jandarma olayı sıkı bir şekilde takip ediyor" dedi.