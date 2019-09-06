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9 ’de bir kez daha kurtulacak

Geçtiğimiz ay Karabağlar, Menderes ve Seferihisar’da etkili olan orman yangınının yaraları ‘’nde sarılacak. Sanatçıların hiçbir ücret almayacağı konserlerden elde edilecek gelir, ormanlar için kullanılacak

Giriş Tarihi: 6.9.2019
İzmir 9 Eylül’de bir kez daha kurtulacak
İZMIR, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başlayan daha sonra Menderes ve Seferihisar bölgesine yayılan yangının yaralarını birlikte sarıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir ormanlarını korumak için düzenlenen "Orman Konseri" de bunlardan bir tanesi. Ünlü sanatçıların ve İzmirlilerin desteği ile düzenlenen konserden elde edilecek gelir, İzmir ormanlarının korunması için yapılacak çalışmalarda kullanılacak. "İzmir Tek Yürek" sloganıyla duyurulan ve 9 Eylül'de saat 18.30'da başlayacak konserde ilk olarak rap müziğin efsanelerinden Gazapizm çıkacak. Yine rap müziğin başarılı isimlerinden Anıl Piyancı hemen ardından Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, pop müziği sanatçısı Edis, kendine özgü tarzı ile Halil Sezai, rock müziğin efsane isimleri Gripin, Hayko Cepkin ve Haluk Levent İzmirlilerle buluşacak. Sanatçılar verecekleri dayanışma konserlerinden para almayacaklar. Fuar'a giriş ücreti ise o gün için 10 lira olacak.
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İzmir 9 Eylül’de bir kez daha kurtulacak
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