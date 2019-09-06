Manısa’dan dünyaya bısıklet satıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

geçen yıl gerçekleştirdiği bisiklet ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 58 artarak 280 bin 442 adete yükseldi. Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk firmaları, önemli bölümü Almanya, Hollanda, Fransa, İspanya ve İtalya gibi bisiklet kullanımının yaygın olduğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 2017'de 177 bin 412 bisiklet ihraç etti. Bu dönemde 25 milyon 933 bin euro döviz girdisi sağlandı. Geçen yıl ise ihraç ettiği bisikletten 34 milyon 46 bin euroluk gelir elde etti. Bu yılın temmuz ayına kadar 204 bin 694 bisikleti dış pazarda alıcısıyla buluşturan üreticiler, bunun karşılığında 27 milyon 496 bin euroluk gelir sağladı. Türkiye'nin 2018'deki bisiklet ihracatının yaklaşık yüzde 67'sini ise Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Accell Bisiklet firması karşıladı. Fabrikadan 2018'de yılında 23 milyon euro değerinde bisiklet ihracatı yapıldı. BİSED Yönetim Kurulu Üyesi ve Accell Bisiklet Genel Müdürü Anıl Şakrak, Türkiye'nin bisiklet ihracatının 2017'den bu yana arttığını söyledi.